Maracanã terá ingressos mais baratos em jogos da Copa do Brasil

RIO - O Maracanã contará com ingressos mais baratos para as partidas da Copa do Brasil que serão disputadas no estádio carioca nesta semana. Os duelos Fluminense x Goiás e Botafogo x Atlético-MG terão entradas de até R$ 20, após acordo entre os dois clubes cariocas e a concessionária Maracanã Entretenimento S.A.

Na terça-feira, a partida do Botafogo, pelas oitavas de final, os ingressos vão partir de R$ 40, a inteira. Nas áreas centrais, haverá bilhetes a partir de R$ 70, com compra antecipada. No dia do jogo, o valor mais baixo será R$ 60.

Na quarta, Fluminense x Goiás terá bilhetes a partir de R$ 20 (inteira). Nas áreas centrais (leste e oeste), os torcedores podem encontrar ingressos a R$ 40 (inteira). Os tíquetes podem ser adquiridos através dos sites www.futebolcard.com.br e www.maracana.com.

Por enquanto, os valores mais baixos não incluem jogos do Flamengo, cuja torcida vinha reclamando do preço elevado dos ingressos. O time vem mandando seus jogos no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para ampliar sua renda. Para o duelo com o São Paulo, os valores variaram entre R$ 100 e R$ 220.