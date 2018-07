Maracanã terá reforço de 600 policiais neste domingo

As invasões do estádio no Rio em duas ocasiões abriram uma crise entre governo e Fifa. Na sexta-feira pela noite, a cúpula da área de segurança do governo federal e a entidade se reuniram para redefinir o esquema de proteção das doze arenas do Mundial.

A primeira medida já será implementada neste domingo. Seiscentos policiais extras serão colocados em áreas estratégicas do entorno do estádio, além de 63 novos vigias dentro do Maracanã em comparação ao efetivo que foi usado no jogo Espanha x Chile, considerado de alto risco.

Na partida que resultou na invasão de torcedores chilenos, a operação contava com 3 mil policiais e 1.037 vigias privados dentro do estádio. Agora, num jogo de menor porte e com pouca torcida estrangeira, os números passam a ser de 3,6 mil policiais e 1,1 mil vigias.

No total, apenas 10 mil russos compraram ingressos para toda a Copa do Mundo. Os belgas vieram em um número ainda menor e longe dos números registrados por milhares de chilenos e argentinos. Para o jogo, 74 mil pessoas estão sendo aguardadas, a grande maioria vindo da própria cidade do Rio.