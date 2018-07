Maracanã vai ser último estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações

SÃO PAULO - O Maracanã vai ser o último dos seis estádios que serão usados na Copa das Confederações a ficar pronto. A competição será disputada entre os dias 15 e 30 de junho do ano que vem e a mais importante arena brasileira só será reinaugurada no fim de abril. A informação consta no balanço das ações do governo para a Copa do Mundo de 2014, divulgado esta semana pelo Ministério do Esporte. E, vale lembrar que, no início deste ano, os cariocas haviam prometido que a entrega das obras do Maracanã seria no dia 28 de fevereiro de 2013.

De acordo com os dados, o estádio Mário Filho está com 75% das obras concluídas. Sendo que dois estádios da Copa das Confederações já foram entregues, ambos na semana passada: o Castelão, em Fortaleza, e o Mineirão, em Belo Horizonte

No ranking divulgado pelo Ministério do Esporte, o lanterna Maracanã está bem atrás da líder, a Fonte Nova, em Salvador, com 83% das obras concluídas. Na sequência, encontra-se o Mané Garrincha, em Brasília, com 78%. E, a seguir, vem a Arena Pernambuco, com 77% das obras finalizadas.

Confiante de que o cronograma será respeitado desta vez, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já marcou o primeiro jogo para o Maracanã remodelado. Será um amistoso entre Brasil e Inglaterra, no dia 2 de junho. A partida é considerada um evento-teste para a Copa das Confederações.