Maradona acerta com Gimnasia e voltará a trabalhar na Argentina após 24 anos

Diego Maradona será o técnico do Gimnasia La Plata até o fim do Campeonato Argentino 2019-2020. O ex-jogador trabalhará em um clube de seu país pela primeira vez desde 1995. No exterior, ele trabalhou no Al Wasl e no Al Fujairah, dos Emirados Árabes, e no Dourados de Sinaloa, da Segunda Divisão do México.

Será a terceira passagem de Maradona, 58 anos, pelo futebol argentino como treinador de clube, depois de ter ficado à frente do Deportivo Mandiyú em 1994 e do Racing em 1995. Anos depois, de 2008 a 2010, ele dirigiu a seleção argentina. "Bem-vindo. Todos os cantos do clube mais bonito do mundo cumprimentam você", publicou o clube em sua conta Twitter. Maradona confirmou o acerto em uma postagem no Instagram. Ele assinou contrato por um ano.

O Lobo, como a equipe de La Plata também é conhecida, somou apenas um ponto nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Argentino e segura a lanterna. A sequência de maus resultados, cujo capítulo mais recente aconteceu no último sábado, com a derrota para o Argentinos Juniors por 1 a 0, levou o antigo treinador, Darío Ortiz, a pedir demissão.

A estreia do ídolo argentino no Gimnasia deverá acontecer no próximo dia 15, justamente contra o Racing, em duelo pela sexta rodada da Superliga. O confronto acontecerá na casa do Lobo, o Estádio del Bosque. Também nesta quinta-feira, momentos depois da divulgação do acerto com o Gimnasia, Maradona foi declarado Hóspede de Honra da cidade de La Plata.