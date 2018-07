Maradona assiste a treinamento do Real Madrid

Maradona e Mourinho conversaram durante cerca de 15 minutos, durante a atividade do período da tarde, enquanto os jogadores faziam exercícios físicos no gramado. O argentino dialogou também com os compatriotas Higuaín e Di María, a quem comandou na Copa do Mundo da África do Sul.

Na atividade desta sexta, Mourinho contou com 23 jogadores, com exceção apenas de Kaká, que está no Brasil, e Gago, na Argentina. Os dois atletas se recuperam de lesão. Cristiano Ronaldo treinou com uma proteção na panturrilha esquerda e é dúvida para o jogo contra o Athletic Bilbao, neste sábado, no Santiago Bernabéu.