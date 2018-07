Maradona completa 55 anos e ganha perfil falso na internet

Maior ídolo da história do futebol argentino, Maradona completa 55 anos nesta sexta-feira. A data tem sido marcada por algo bem comum em sua vida: polêmicas. Pelo menos nas redes sociais, com um perfil fake atribuído a Don Diego. No início desta sexta, El Pibe, como é conhecido, teria supostamente entrado no Twitter pra valer.

Uma conta apresentada como sendo a oficial do argentino acumulou mais de 300 mil seguidores nas primeiras horas da manhã. Mas, sua filha, Dalma Maradona, negou que o perfil @maradona_n10 fosse verdadeiro. A conta foi excluída logo depois. "A todos que me perguntam, meu pai não tem conta no Twitter e esta que está circulando nas redes será fechada em breve", comentou Dalma, via internet.

Na rede, o fato gerou alvoroço e o termo #Maradona chegou a ser um dos assuntos mais comentados do mundo. Além da conta no Twitter, um site oficial também foi lançado nesta sexta. O portal conta a trajetória de Maradona com fatos históricos de sua carreira. A autenticidade do site ainda não foi confirmada, mas a página (www.diegomaradonaofficial.com) continua no ar.

O astro também recebeu homenagens de fãs de todo o mundo na internet e de publicações argentinas como o jornal Olé. O diário usou os 55 anos de Diego para fazer alusão ao golaço marcado na Copa do Mundo de 1986 contra a Inglaterra, aos 55 minutos de jogo. Maradona e Pelé fazem aniversário no mesmo mês. Dia 23, Pelé completou 75 anos.