Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar: estátuas em homenagem a jogadores viram piada

Homenagens a ídolos do futebol são comuns. Estádios ganham nome de craques, números são eternizados no uniforme e placas são entregues. Outra estratégia comum para demonstrar admiração e respeito por um jogador histórico do time é a inauguração de estátuas, mas nem sempre o monumento é aprovado pelo público. A intenção geralmente é boa, mas a prática nem sempre sai como se imagina.

Na última segunda-feira, foi apresentada na Espanha uma nova escultura para homenagear o craque Diego Armando Maradona, que morreu em novembro de 2020, aos 60 anos. A estátua será o símbolo do Torneio Internacional de Futebol Sub-20 de La Alcudia, cidade em Valência.

Leia Também Estátua do português Cristiano Ronaldo causa revolta na Índia

"Esta tarde, em La Alcudia, o Cotif (Comité Organizador del Torneio Internacional de Futebol) homenageou o ídolo argentino e mundial Diego Armando Maradona com a apresentação de uma obra do artista local Rafa Ferri, que agora será quem receberá cada torneio", agradeceu a seleção argentina, que participa da atual edição da competição.

Apesar dos elogios feitos pela seleção do país de Maradona, a repercussão do trabalho foi negativo nas redes e em comentários paralelos no local da cerimônia. De maneira irônica, internautas reagiram à imagem e apontaram diversos defeitos na estátua. Um deles afirmou que a estátua simbolizava Maradona derretendo. Outros compararam o busto de Maradona com o cantor Mick Jagger ou ex-jogador Pipo Gorosito. "É uma homenagem ou um castigo?", questionou um dos torcedores.

#TorneoCOTIFLaAlcudia Homenaje a Maradona. Esta tarde, en La Alcudia, COTIF le rindió homenaje al ídolo argentino y del mundo, Diego Armando Maradona, con la presentación de una obra del artista local Rafa Ferri, que ahora será la que dará bienvenida a cada torneo del COTIF. pic.twitter.com/WVxo6cxM93 — Selección Argentina (@Argentina) August 1, 2022

CRISTIANO RONALDO

Essa não é a primeira vez que algo semelhante acontece. Outros ídolos do esporte já passaram por isso. Cristiano Ronaldo, por exemplo, teve seu rosto forjado em uma peça de bronze a pedido do Aeroporto da Madeira, em Funchal, Portugal, e também não deu muito certo. O busto gerou tantas críticas e risadas que foi substituído tempos depois. O astro também ganhou uma estátua em Goa, na Índia, que foi reprovada pelos torcedores.

O haaland é a cara daquela estátua bizarra do Cristiano Ronaldo, repare: pic.twitter.com/0m2HMFymbs — Johnny (@LfcJohnny) February 22, 2020

Estátua em homenagem a Cristiano Ronaldo na Índia. pic.twitter.com/osRz9QbNhL — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) January 6, 2022

BALE

O mesmo artista que fez a escultura polêmica de Cristiano Ronaldo, Emanuel Santos foi convocado para fazer o rosto do galês Gareth Bale. A obra ficou melhor que a anterior feita para homenagear o craque português, ainda assim foi alvo de críticas, mas redimiu o artista.

>@esportefera: Escultor do busto de CR7 faz estátua de Bale, e resultado é MUITO melhor https://t.co/o8AH7jooXo pic.twitter.com/dio4mW2ZGp — Estadão ️ (@Estadao) May 31, 2017

SALAH

O egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, também foi homenageado em sua terra natal Sharm el-Sheikh. A estátua não ficou próxima de se assemelhar ao craque e ganhou muitos memes nas redes sociais.

Tem certeza que essa estátua é do SALAH? pic.twitter.com/mfmJWaoreB — Íbis Sport Club (@ibismania) November 5, 2018

MESSI

A cidade argentina de Famaillá, na província de Tucumán, é conhecida por sua paixão por esculturas. O município é repleto de obras de arte. A cada esquina é possível se deparar com uma. Obviamente, o maior jogador argentino da atualidade não poderia deixar de ser homenageado. Mas a escultura de Messi não ficou da maneira esperada e até foi retirada do ambiente público.

agora eu to só a estátua do messi em Famaillá pic.twitter.com/wOtE5bc5ZV — mundinho tonim camarão br (@marlonbalves) July 4, 2016

NEYMAR

Neymar, por sua vez, ganhou uma homenagem pouco convencional. O craque brasileiro, jogador do Paris Saint-Germain e principal atleta da seleção, foi esculpido em uma coxinha de frango e virou meme rapidamente nas redes sociais. Muitas dessas tentativas de homenagear os jogadores importantes não têm autoerização do próprio atleta. Ele, geralmente, é pego de surpresa e agradece, mesmo quando o trabalho não fica tão bom.