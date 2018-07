Maradona critica provável futuro técnico do Boca Juniors

O astro Diego Maradona opinou que Julio César Falcioni não é o técnico adequado para o Boca Juniors e se declarou convencido de que no futuro ele vai comandar a equipe. "Desejo-lhe o melhor, mas para mim não", afirmou, ao ser questionado se Falcioni deve ser o novo treinador do clube argentino.

Maradona também criticou Jorge Amor Ameal, presidente do Boca Juniors. "Não distingue uma bola de rúgbi de uma bola de futebol e escolheu Falcioni. Um goleiro!", disse. "Eu digo aos torcedores do Boca que algum dia vou me sentar nesse banco".

O astro argentino se declarou traído pelo clube que defendeu como jogador. "Achei que iam me chamar agora. Chamaram [Carlos] Bianchi e depois o chutaram. O chamaram de novo para ver quem queria. É uma traição muito grande", afirmou.

Falcioni acertou sua saída do Banfield, clube com o qual tinha contrato até julho de 2011, e abriu caminho para ser contratado pelo Boca Juniors, o que deve ser oficializado nos próximos dias. Maradona deu demonstrações de que gostaria de assumir a equipe e inclusive declarou ter melhorado seu relacionamento com Riquelme, principal jogador do Boca.

Maradona, porém, fez questão de criticar Sergio Batista, que o sucedeu no comando da seleção da Argentina. "Me parece que por parte de Batista também houve um curto-circuito muito feio, que não gostei. Mas bem, lhe desejo o melhor. Tomara que ele possa fazer na seleção o que eu não pude fazer, que é ser campeão do mundo", disse.