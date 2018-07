Maradona dá adeus a sua mãe em enterro na Argentina

A cerimônia foi fechada para familiares e amigos do ex-jogador. Entre eles, de acordo com a imprensa argentina, estavam Martín Palermo e Matias Almeyda, outros ex-jogadores da seleção argentina, e o tenista Juan Martín del Potro. O atacante Lionel Messi não pôde viajar a Buenos Aires, mas prestou solidariedade através de um comunicado oficial publicado no site de sua fundação.

Maradona chegou ao local em uma van, com os vidros escurecidos. O atual técnico do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, recebeu a notícia no sábado e chegou à Argentina no domingo, sem dar declarações.

Dalma Salvadora estava com a saúde debilitada desde agosto, quando foi internada por conta de problemas respiratórios. Na ocasião, Maradona chegou a fazer uma tatuagem em sua homenagem, com uma flor nas costas e os dizeres "Tota, te amo".