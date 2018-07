Maradona declara que Brasil é o favorito a ganhar a Copa do Mundo

DUBAI - Maradona já escolheu um candidato a ganhar a Copa do Mundo deste ano. E seu favorito é ninguém menos que o Brasil. Para o maior ídolo da história do futebol argentino, os jogadores brasileiros são ''imbatíveis'' quando estão concentrados.

''Sem dúvida, meu favorito é o Brasil, que já demonstrou [seu favoritismo] na Copa das Confederações. Quando os jogadores brasileiros estão devidamente concentrados, creio que são imbatíveis'', disse Maradona. Ele ainda destacou Neymar como o principal destaque da seleção. ''É o homem que deve ser marcado e admirado. Devem cuidar dele'', alertou.

Mesmo apostando no maior rival, Maradona fez questão de ressaltar a força que a Argentina tem por causa de Lionel Messi. ''É preciso apostar uma fichinha na Argentina. Por quê? Porque Messi está em seu melhor momento'', destacou o ex-jogador.

A Copa do Mundo começa no dia 12 de junho, com o jogo de abertura entre Brasil e Croácia. Já a Argentna faz a sua estreia no dia 15, contra a Bósnia.