Maradona defende Messi e critica técnico da Argentina, Batista

BUENOS AIRES - O astro Diego Maradona afirmou que os argentinos devem parar de questionar Lionel Messi, que segue sem brilhar na Copa América. Maradona, que dirigiu Messi na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, disse que o atacante do Barcelona é vítima de um sistema tático errado montado por Sergio Batista, atual técnico da seleção argentina.

"Somos muito injustos com Messi", disse Maradona ao jornal esportivo Olé deste domingo. "Não podemos ser assim com o melhor do mundo", completou o astro, assinalando que quando Messi ganhou a Liga dos Campeões da Europa pelo Barcelona, os argentinos enchem a boca dizendo que Messi "é o melhor de todos os tempos, mas se a Argentina não ganha duas partidas é culpa dele".

A Argentina fez dois pontos em dois jogos, com um empate por 1 a 1 com a Bolívia e um 0 a 0 contra a Colômbia. Assim, precisa bater a Costa Rica na segunda-feira, em Córdoba, para não correr riscos de ser eliminada. Maradona disse que Messi não está atuando como esperado porque Batista não o rodeia de jogadores talentosos no meio-de-campo, mas apenas de marcadores, que o deixam só.

"Eu digo que se você colocar três volantes para que o melhor jogador do mundo nos salve driblando até sete jogadores, jogue com quatro", disse Maradona. Ele ressaltou que Messi deve "manter a calma. E acima de todas as coisas, falar diretamente com o treinador e dizer ''me escute, coloque alguém para me acompanhar, que possa tocar, que possamos incomodar o rival''. Porque se nós não agredimos o adversário, à medida que os minutos passam, absorvem Lio e se atrevem a atacar", disse.

"Eu não vou montar a equipe para Batista. E também não vou dizer olá. Ele tem uma crueldade estúpida com [Javier] Pastore. E eu acho que Pastore seria um grande parceiro de Messi", disse Maradona, que defendeu que Batista deixe de lado a ideia de fazer a Argentina jogar como o Barcelona. "Ao pão, pão, ao vinho, vinho. Se temos jogadores para jogar [com o estilo] argentino, joguemos ao argentino. E deixemos que Pep [Guardiola] se ocupe do Barcelona", afirmou.