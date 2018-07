Maradona deixa hospital após ser operado em Dubai

DUBAI - Depois de ser submetido a uma cirurgia de emergência na noite do último domingo, para retirada de pedras no rim, o técnico Diego Armando Maradona deixou nesta segunda-feira o hospital no qual foi internado, em Dubai.

O Al Wasl, clube treinado pelo astro argentino, informou, por meio de um comunicado oficial, que o ex-jogador, de 51 anos de idade, foi liberado para prosseguir a sua recuperação em sua casa nos Emirados Árabes.

Antes de se queixar das dores abdominais provocadas pelo problema renal, Maradona comandou a sua equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Al Ahli, na noite do último sábado. O próximo jogo do Al Wasl será apenas daqui a uma semana. Com isso, o técnico deve descansar em casa nesta segunda e na terça-feira, antes de retornar aos trabalhos no clube na quarta.

A vitória do último sábado encerrou uma série de cinco partidas sem triunfos do Al Wasl, clube que Maradona está dirigindo desde agosto passado. Campeão da Copa do Mundo de 1986 como jogador, o comandante esteve à frente da seleção argentina no Mundial de 2010, no qual o seu país foi eliminado pela Alemanha nas quartas de final.