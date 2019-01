Maradona deixa hospital e filha afirma que ex-jogador 'está bem'

Pouco depois de anunciar sua continuidade no Dorados de Sinaloa, do México, Diego Maradona preocupou a todos novamente com sua saúde. O ex-jogador, de 58 anos, passou várias horas em uma clínica particular de Buenos Aires para exames de rotina que demoraram mais do que o esperado, pois um sangramento estomacal teria sido detectado. Mas ele deixou o local horas depois, em um carro particular.

"Para todos que estão realmente preocupados com o meu pai, eu digo a vocês que ele está bem", disse Dalma Maradona, sua filha, através de sua conta no Twitter, após as notícias sobre a internação do craque mobilizarem dezenas de jornalistas e vários admiradores, que foram à porta da clínica privada em Olivos onde o ex-jogador foi internado.

A imprensa argentina informou que Maradona foi ao hospital para se submeter a exames médicos de rotina, que teriam detectado o suposto sangramento no estômago. Então, os médicos solicitaram a realização de exames mais detalhados. A clínica de Olivos não forneceu informações oficiais sobre o craque.

Maradona tem 58 anos e está em férias na Argentina, onde passou a festas de fim de ano. O ex-meia está no futebol mexicano desde o ano passado. A equipe dirigida por ele disputa a segunda divisão do futebol local.

O ex-camisa 10 da seleção argentina já teve outros problemas de saúde no passado, a mais grave delas em 2004. Maradona permaneceu internado em estado grave na Argentina por 12 dias na UTI para se recuperar de uma crise de pressão alta.