Maradona diz que um dia voltará à seleção argentina

Apesar de reconhecer que não existe chance de retornar agora, Maradona afirmou que um dia voltará a ser técnico da seleção argentina. Sob o seu comando, os argentinos foram eliminados nas quartas de final da Copa do Mundo na África do Sul. Depois disso, porém, divergências com o presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, impediram sua continuidade no cargo.

"Sei que vou voltar", afirmou Maradona, em entrevista para a tevê argentina. "O termômetro são as pessoas nas ruas, e elas me dizem que vou voltar. Mas, no momento, estou com as portas fechadas na seleção."

Maior ídolo do futebol argentino, Maradona se aventurou como técnico para levar a seleção ao Mundial da África do Sul. Conseguiu a classificação, mas acabou eliminado na Copa, frustrando a expectativa de título.

Depois da Copa, a direção da AFA decidiu não prorrogar o contrato de Maradona, pois ele não aceitou fazer mudanças na sua comissão técnica. Atualmente, a seleção argentina está sob o comando do interino Sérgio Batista, enquanto um novo treinador não é contratado.