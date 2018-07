Maradona diz que vaga na Copa 'manteve respeito do mundo pela Argentina'

Maior ídolo argentino de todos os tempos, Diego Maradona utilizou as redes sociais para comemorar a classificação da seleção nacional à Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem. Um dia depois da vitória por 3 a 1 sobre o Equador, em Quito, o craque celebrou que o vexame não tenha se confirmado.

Em meio a uma relação de amor e ódio com diversos dos principais jogadores do país, Maradona não citou nomes, apenas exaltou em sua página no Instagram nesta quarta-feira: "Estou muito contente porque seguimos mantendo o respeito do mundo pela seleção azul e branca!".

"Estou muito contente porque seguimos mantendo o respeito do mundo pela seleção azul e branca!"

Maradona preferiu não fazer qualquer elogio em particular a Messi. O craque do Barcelona foi o responsável por afastar a possibilidade de uma inesperada eliminação precoce da Argentina e definiu a classificação ao marcar os três gols do confronto. Por isso, foi reconhecido por outros dos maiores ídolos do país, como Mario Kempes.

"Foi mais sofrido do que o normal, mas é certo que a Argentina fez uma partida decente ontem (terça-feira). Ter o melhor jogador do mundo é algo a mais. Messi demonstrou que nos momentos mais importantes, quando mais se necessita, ele aparece", declarou à Rádio Máxima o campeão mundial de 1978.

A Argentina chegou à última rodada das Eliminatórias dependendo de uma vitória para seguir viva na briga pelo passaporte ao Mundial. E desfalcada de Sergio Agüero, que se recupera de um acidente automobilístico. Mesmo de longe, porém, o atacante do Manchester City celebrou. "Nós nunca deixamos de acreditar. Vamos Argentina!", escreveu no Instagram.