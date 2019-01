Maradona é internado em Buenos Aires com sangramento intestinal

O ex-craque argentino Diego Maradona foi internado em Buenos Aires nesta sexta-feira com um sangramento intestinal. Segundo o jornal Olé, o atual técnico do Dorados de Sinaloa, do México, descobriu o problema enquanto realizava exames médicos de rotina na clínica Olivos. Apesar do susto, Maradona não corre risco de morte e deve receber alta em breve.

Depois de assinar a renovação de contrato com o Dorados, Maradona se dirigiu à clínica para realizar exames médicos exigidos pela Federação Mexicana de Futebol para treinadores que atuam no país. O ex-jogador relatou aos médicos que sentia um incômodo gástrico e ao ser submetido a uma endoscopia, os médicos detectaram um pequeno sangramento no intestino.

Maradona tem 58 anos e está de férias na Argentina, onde passou a festas de fim de ano. O ex-jogador está na clínica acompanhado de três filhos Giannina, Jana e Diego Maradona Jr. O ex-meia está no futebol mexicano desde o ano passado. A equipe dirigida por ele disputa a segunda divisão do futebol local.

O ex-camisa 10 da seleção argentina já teve outros problemas de saúde no passado, a mais grave delas em 2004. Maradona permaneceu internado em estado grave na Argentina por 12 dias na UTI para se recuperar de uma crise de pressão alta.