Maradona é multado após criticar técnico rival

Maradona, que treina o Al Wasl, discutiu com o romeno Cosmin Olaroiu, técnico do Al Ain, durante uma partida do torneio nacional dos Emirados Árabes Unidos no mês passado. O campeão da Copa do Mundo de 1986 reclamou que Olaroiu e os adversários comemoraram o gol da vitória de forma não-profissional. Depois, Maradona chamou Olaroiu de rude e indelicado.

Desde que chegou a Dubai para comandar o Al Wasl, Maradona tem chamado a atenção. O treinador criticou árbitros, que declarou serem tendenciosos contra o seu clube, e chutou um torcedor que o atrapalhava a tirar uma foto após uma partida.