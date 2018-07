Maradona é operado com êxito de cálculos renais

Segundo um comunicado do Canadian Specialist Hospital, a operação foi bem-sucedida e Maradona iria receber alta dentro de algumas horas. O ex-jogador argentino, de 51 anos, capitão da seleção que venceu a Copa do Mundo de 1986, é atualmente o treinador da equipe do Al Wasl, dos Emirados.

Ele foi o técnico da seleção argentina no Mundial de 2010, na África do Sul.

O ex-jogador argentino teve vários problemas de saúde nos últimos anos e em 2004 chegou a ficar dez dias numa Unidade de Terapia Intensiva por causa de complicações cardíacas e respiratórias.

Depois de deixar de jogar futebol, nos anos 1990, Maradona lutou contra o vício em drogas, a obesidade e o abuso de álcool. Em 2005, se submeteu a uma cirurgia de redução do estômago e voltou a ser hospitalizado dois anos depois por causa de uma hepatite provocada pelo álcool.

(Por Sonia Oxley em Manchester)