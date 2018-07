Maradona esbanja sinceridade e diz que assumirá time de Dubai por dinheiro

BUENOS AIRES - Após ter assinado contrato na última segunda-feira, Diego Maradona comentou pela primeira vez nesta quarta sobre seu acerto com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. E foi bem sincero ao admitir que aceitou ser o treinador do time de Dubai por causa do "bom dinheiro" que vai ganhar - os valores do acordo não foram revelados.

"É uma experiência maravilhosa. É a chance de estar num país onde, apesar de não estarem todas as estrelas, existe uma equipe para comandar e um bom dinheiro", afirmou Maradona, em entrevista nesta quarta-feira para a tevê argentina TyC Sports.

Desempregado desde que deixou a seleção argentina, após a eliminação na Copa do Mundo na África do Sul, em julho do ano passado, Maradona assinou contrato de dois anos com o Al-Wasl e vai assumir o cargo em setembro, quando começa o campeonato local.

Atualmente, o Al-Wasl ocupa a quarta colocação no Campeonato dos Emirados Árabes Unidos, que acaba no próximo mês, e está sem treinador desde que o brasileiro Sergio Farías foi demitido em março. Agora, aposta alto no comando e no prestígio de Maradona.