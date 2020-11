'Maradona está bem', afirma médico após cirurgia por causa de um hematoma no cérebro

Diego Maradona foi submetido na noite desta terça-feira, em Buenos Aires, a uma cirurgia por causa de um hematoma no cérebro. O atual treinador do Gimnasia La Plata tinha um coágulo acumulado na região subdural por causa de pancadas, segundo os médicos. A cirurgia, na Clínica Olivos, teve duração de duas horas.

“Pudemos evacuar esse hematoma crônico de maneira exitosa. Diego suportou muito bem a cirurgia. Está acordado. Está tudo muito bem’’, afirmou o neurocirurgião Leopoldo Luque, em mensagem no Twitter.

Com 60 anos recém-completados, Maradona foi internado na clínica Ipensa de La Plata na segunda-feira após se sentir mal. Uma série de exames mostrou que o ex-meia tem hematomas na cabeça possivelmente geradas por pancadas recentes. Esse tipo de lesão na cabeça precisa ser solucionado com rapidez porque o sangue acumulado pode pressionar o cérebro. Por isso, o neurocirurgião Leopoldo Luque decidiu transferi-lo para o hospital da capital argentina.

Maradona deixou a clínica de La Plata por volta das 19 horas, acompanhado de Gianinna, uma de suas filhas, e hora depois deu entrada em Olivos. A cirurgia começou por volta das 22 horas e durou 120 minutos. A equipe que operou o ex-jogador foi composta por sete profissionais. Maradona foi transferido para a UTI, onde ficará em observação. Não está descartada a possibilidade de sequelas.

Leopoldo Luque: "Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía. Está despierto. Está todo muy bien", afirmó.

Entre os possíveis fatores de risco para essa lesão estão a idade e o abuso de álcool. Na semana passada, Maradona mal comemorou seu sexagésimo aniversário, que completou na sexta-feira, porque já apresentava uma saúde debilitada.

O ex-jogador comia pouco, aparentava fraqueza e pouco participou da partida realizada também na sexta-feira entre o Gimnasia La Plata e o Patronato. Maradona esteve presente somente nos 18 primeiros minutos e depois deixou o estádio.

A previsão inicial era de que o ex-jogador recebesse alta nesta quarta-feira, mas a análise mudou os planos. Em entrevista coletiva antes do diagnóstico do hematoma, Leopoldo Luque afirmou que o ídolo argentino estava bem. “Ele está anêmico e desidratado. Temos de corrigir isso para que siga melhorando. A ideia é melhorar tudo que possa. Precisamos de tempo.”

Durante as primeiras horas de internação, os médicos detectaram que Maradona apresentava anemia. Nesta terça-feira, ele despertou com boa disposição e até pediu para ir embora do hospital, porém os hematomas no cérebro foram descobertos e será necessário que ele permaneça sob cuidados.