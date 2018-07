Maradona evita comparação com Messi e provoca Pelé Lionel Messi tem conquistado fãs em todo o mundo e com o maior jogador da história da Argentina não seria diferente. Diego Maradona já se rendeu ao talento do astro do Barcelona, a quem comandou quando treinou sua seleção na Copa do Mundo da África do Sul, mas agora prefere não fazer polêmica sobre quem é o maior craque da história do futebol argentino.