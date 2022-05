Maradona ganha homenagem em avião; conheça o 'Tango D10S' envelopado com a imagem do craque

Ídolo máximo dos torcedores argentinos, Diego Armando Maradona ganhou mais uma homenagem de seus fãs na última semana. Desta vez, o rosto do jogador foi estampado em um avião, batizado de "Tango D10S", que viajará para a Copa do Mundo do Catar no fim deste ano. Maradona morreu em novembro de 2020, aos 60 anos.

O jato Bombardier CL-600-2B16 Challenger 601, de matrícula LV-JVB, pintado em azul e branco, também servirá como um museu itinerante de Maradona e deverá viajar o mundo em eventos de divulgação. Dentro da aeronave será possível encontrar chuteiras e camisas que Maradona usou durante a carreira.

A apresentação da aeronave foi feita na última semana no Aeroporto de Morón, em Buenos Aires, e contou com a presença de ex-companheiros de Maradona na Copa do Mundo de 1986, vencida pela Argentina, como Sergio ‘Checho’ Batista e Ricardo Bochini. Juan Pablo Sorín também marcou presença no evento na capital argentina.

O projeto é encabeçado pelo grupo empresarial Give&Get. A arte presente na fuselagem da aeronave foi feita à mão pelo artista plástico Gastón Kolker, que retratou em um lado da cauda do "Tango D10S" a icônica cena do gol da "mão de Deus", da Copa do Mundo de 1986, contra a Inglaterra, e do outro lado, o rosto do craque. Lançado no último dia 25, a atração foi inaugurada para homenagear um ano e meio da morte do ídolo, que morreu em 25 de novembro de 2020.

Conheça o Tango D10S