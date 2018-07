Maradona insinua que Argentina jogou dopada em 1993

BUENOS AIRES - O astro Diego Maradona insinuou nesta segunda-feira que jogadores podem ter consumido substâncias proibidas quando a Argentina superou a Austrália em 1993, na repescagem para a Copa do Mundo de 1994, que foi realizada nos Estados Unidos. Maradona lembrou que não houve exame antidoping em nenhuma das duas partidas do confronto que ele jogou. Em Sydney, o duelo terminou empatado em 1 a 1 e em Buenos Aires a Argentina venceu por 1 a 0 com gol de Gabriel Batistuta.

"Por que não houve antidoping na partida com a Austrália se havíamos tido em todas as partidas?", perguntou Maradona, em entrevista à TV América. "O que acontece é que para jogar com a Austrália te davam um café veloz. No café punham algo e por isso corríamos mais", completou o ex-técnico da Argentina.

Em 1993, a seleção era dirigida por Alfio Basile, mas Maradona sugeriu que Grondona teria sido o responsável pela situação. "Te fazem dez controles antidoping e justo na partida que faz a Argentina não ir aos Estados Unidos não há exame antidoping. Aí estava a armadilha e isso sabia [Julio] Grondona [presidente da Associação de Futebol Argentino]".

Com a vitória sobre a Austrália, a Argentina se classificou para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, na qual Maradona deu positivo em exame antidoping realizado após partida contra a Nigéria. Sem o astro, a equipe sul-americana foi eliminada pela Romênia nas oitavas de final. Já Maradona foi suspenso por 15 meses pela Fifa.