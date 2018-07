Maradona joga favoritismo para Espanha

O técnico Diego Maradona assegurou que a seleção argentina "não é favorita" para ganhar a Copa do Mundo e que prefere que a Espanha seja apontada como principal candidata ao título.

"Não somos nem candidatos nem favoritos. Deixe que sigam apontando a Espanha como candidata", disse o técnico da Argentina em entrevista à imprensa de seu país.

Para Maradona, um bom Mundial seria "com o título" e o "fracasso", voltar para casa ainda na fase de grupos, como aconteceu em 2002, na Coreia e no Japão.

"Estou muito tranquilo com o que decidi, com a lista de 23, com meus jogadores. Temos dez dias em Pretória para corrigir um montão de coisas", comentou o treinador.

"O importante é que todos estejam convencidos de que em qualquer momento poderão jogar", completou.

Maradona reconheceu ter cometido erros nas Eliminatórias, mas prometeu resolver os problemas na Copa, onde a Argentina está no grupo B junto a Nigéria, Grécia e Corei do Sul.

"Houve erros (nas Eliminatórias), lógico. Errei muito, mas nos classificamos e agora tenho uma fé enorme", afirmou.