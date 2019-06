Maradona justifica saída do Dorados: 'Os médicos pediram para eu parar'

Diego Maradona veio a público nesta sexta-feira para justificar sua saída do Dorados de Sinaloa, equipe da segunda divisão do México. Pelas redes sociais, o ídolo argentino afirmou que atendeu a um pedido dos médicos: "Eles pediram para eu parar".

"Hoje tenho que pensar em mim, na minha saúde. Os médicos me pediram para parar porque os anos passam e cada vez sinto mais dor. Tenho que fazer duas operações que venho adiando há muito tempo. Graças a Deus, nenhuma das cirurgias é de risco, mas eu preciso de tempo e descanso para poder me submeter a elas. E acredito que este seja o momento", afirmou, referindo-se às cirurgias no ombro e no joelho.

Maradona se despediu do clube mexicano e não poupou elogios. "Hoje lamentavelmente tenho que me afastar e deixar o clube, onde me fizeram me sentir em minha casa. Agradeço a todos que fizeram parte disso, desde o presidente Antonio Núñez até os torcedores, que sempre nos acompanham", declarou o ídolo.

O argentino havia assinado contrato de 11 meses com o clube mexicano em setembro de 2018, com a missão de colocar a equipe na primeira divisão. A presença da estrela foi importante para dar visibilidade à segunda divisão mexicana, que se tornou presente no noticiário mundial.

Por pouco Maradona não conseguiu o seu objetivo, pois o Dorados alcançou as finais do torneio Apertura, em 2018, e Clausura, em 2019, mas acabou derrotado. "Diego, terás sempre as portas abertas no Dorados. Em primeiro lugar está a tua saúde. Tens aqui e sempre terás a tua casa", escreveu Antonio Nuñez, presidente do Dorados nas redes sociais.