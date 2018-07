Maradona mostra dedo do meio a presidente da associação argentina

A Argentina enfrentou dificuldades no sábado contra o Irã no Mineirão, em Belo Horizonte, com Maradona assistindo ao jogo nas arquibancadas junto com sua filha.

O campeão mundial de 1986 deixou seu lugar e saiu do estádio pouco antes do fim do jogo, perdendo o brilhante gol de Messi nos acréscimos, que deu à Argentina uma vitória de 1 x 0 e um lugar nas oitavas de final.

Em resposta às declarações de Grondona, Maradona se dirigiu à câmera do canal venezuelano Telesur, para quem ele trabalha como comentarista da Copa do Mundo, e ergueu o dedo do meio.

"Pobre estúpido. Isso é mérito de Lio Messi, não é porque eu havia ido embora", acrescentou.

(Reportagem de Karolos Grohmann)