Maradona negocia para ser treinador de equipe de Dubai

"Está 85 por cento acertado", disse a fonte. "Haverá um grande anúncio nos próximos dois dias. Vai fazer os torcedores dos Emirados Árabes Unidos muito felizes."

A fonte, contudo, se recusou a revelar detalhes do contrato.

Maradona, 50, era o capitão da seleção argentina da Copa do Mundo em 1986 e o seu último trabalho como técnico também foi com a seleção do seu país.

Mas a sua experiência como técnico da Argentina acabou em julho de 2010 quando a Federação de Futebol do país decidiu, por unanimidade, não renovar o seu contrato depois da goleada de 4 x 0 sofrida pelo time argentino contra a Alemanha que tirou a equipe das quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul.

Se o acordo com o Al Wasl for confirmado, Maradona vai assumir uma equipe que está na quarta posição no campeonato do país, 16 pontos atrás do líder Al Jazira a cinco partidas para o final do campeonato. As duas equipes jogam na segunda-feira.