Maradona passará por cirurgia para retirar pedra do rim

Maradona já está internado em Dubai e deve ser submetido à cirurgia durante as próximas horas. A estimativa do clube é que ele receba alta já na segunda-feira, uma vez que a operação não é de alta complexidade.

As dores renais de Maradona se intensificaram no sábado, quando o Al Wasl pôs fim a uma série de cinco jogos sem vencer e bateu o Al Alhi por 2 a 1. O grande ídolo do futebol argentino está nos Emirados Árabes desde agosto.