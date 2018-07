Maradona pode substituir Zico como técnico do Iraque Diego Maradona poderá substituir o brasileiro Zico como técnico da seleção iraquiana. De acordo com a imprensa argentina, o nome do ex-jogador foi sugerido a dirigentes do país do Oriente Médio, que teriam ficado empolgados com a possibilidade de contar com um ídolo mundial no comando da equipe.