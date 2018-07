Maradona promete ficar nu em monumento histórico se ganhar Copa

Maradona, que já posou sem roupa tomando banho num hotel em Amsterdã quando era jogador, sonha em garantir o terceiro título argentino na África do Sul, como fez há 24 anos como atleta no México.

"Se ganharmos o Mundial fico nu no Obelisco", disse Maradona à radio Metro, de Buenos Aires, em relação ao monumento histórico que mede 67,5 metros de altura e fica no centro da cidade.

Maradona já cumpriu outras promessas, como quando beijou a boca de seu ex-representante Guillermo Cóppola, ou quando deu um "piquito" (lábio com lábio) em seu amigo e ex-companheiro na seleção argentina Claudio Caniggia.

A Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, está no Grupo B da Copa junto com Nigéria, Coreia do Sul e Grécia.

(Reportagem de Luis Ampuero)