Maradona responde a cartola com gesto obsceno na TV O ex-jogador Diego Armando Maradona respondeu aos comentários do presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Julio Grondona, que o havia chamado de pé-frio por ter saído do Mineirão antes que Messi fizesse o gol da vitória sobre o Irã no sábado. Durante o programa "De Zurda" (De Canhota), do qual participa, ele fez um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio, e chamou o dirigente de "pobre estúpido". "Alguém disse que o gol foi marcado porque eu saí do estádio. Pobre estúpido. O mérito foi todo de Lionel Messi", afirmou o astro argentino.