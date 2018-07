Maradona se envolve em briga depois de pergunta sobre Agüero

O craque Diego Maradona se envolveu em nova confusão. Dias depois de visitar o papa e participar do "Jogo pela paz" no Estádio Olímpico de Roma, o ex-meia argentino brigou na saída de uma casa noturna de Dubrovnik, na Croácia.

De acordo com um jornal local, Maradona estava bêbado. Em um vídeo, que também foi divulgado pela publicação, o campeão do mundo em 1986 é visto correndo, aos gritos, atirando uma garrafa no chão.

O desentendimento teria ocorrido depois de uma pergunta sobre Kum Agüero, atacante da seleção argentina e do Manchester City. O atleta é pai de seu neto Benjamin, ex-marido da filha de Maradona, Gianinna.

O histórico de Maradona traz diversas brigas públicas. No começo de 1994, pouco antes de ser flagrado novamente no antidoping durante a Copa dos Estados Unidos, o astro argentino atirou em quatro jornalistas com um rifle de ar comprimido. Há um mês, em Buenos Aires, o craque deu um tapa em outro repórter ao ser indagado sobre o sua família.