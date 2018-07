Maradona se impressiona com Messi antes do Mundial

"Sim, ele vai ser o 10", respondeu Maradona, ao ser questionado sobre Messi em um improvisado encontro com jornalistas argentinos no Centro de Treinamento da seleção em Ezeiza, na Grande Buenos Aires.

Com a mesma camisa 10 que já prometeu a Messi, Maradona foi o grande nome da Copa do Mundo de 1986 e agora aposta tudo no jogador como principal referência da seleção.

"Cada vez eu gosto mais (do Messi)", disse Maradona, que depois se derreteu pelo jogador. "A verdade é que já é um prazer vê-lo dominar a bola. Hoje mesmo perguntei a meus colaboradores como ele fazia para ter tanta perfeição?", reforçou o treinador, apontando o momento do seu principal jogador como "excepcional".

A rapidez de Messi para transformar suas jogadas em gols também foi destacada por Maradona. "Você o deixa (jogar por) vinte segundos e ele faz um estrago. É um flash, é um flash", repetiu.

Já ao ser questionado sobre o fato de Messi não conseguir reeditar, com a camisa da seleção argentina, as belas atuações sobre o Barcelona, Maradona respondeu: "Todos nós temos quedas (de rendimento) ou partidas ruins".

A Argentina irá integrar o Grupo B da Copa do Mundo, na qual estreará no dia 12 de junho, contra a Nigéria, em Johannesburgo. Coreia do Sul e Grécia também fazem parte da chave e serão rivais dos argentinos.