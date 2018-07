Maradona segue como embaixador do esporte em Dubai

SÃO PAULO - Descrevendo Dubai como sua segunda casa, o astro argentino Diego Maradona disse nesta terça-feira que ficou emocionado ao ser contratado por mais um ano para trabalhar como embaixador global para o esporte na cidade do Golfo Pérsico.

Maradona foi contratado no ano passado como embaixador pelo Conselho de Esportes de Dubai logo após ser demitido do comando do Al Wasl depois de apenas uma temporada como técnico do time. O conselho disse que vai estender seu contrato por mais um ano, mas não ofereceu detalhes sobre o quanto vai pagar ao craque.

Além disso, o secretário-geral do conselho, Ahmed al-Sharif, disse que Maradona vai supervisionar academias de futebol na cidade visando elevar a qualidade do futebol nos Emirados Árabes Unidos.

Anteriormente, Maradona declarou que gostaria de voltar a trabalhar como técnico e foi especulado por clubes da China e também pela seleção iraquiana no ano passado. Mas sem ofertas, o craque da Copa do Mundo de 1986 continuará com o seu trabalho diplomático. Ele disse que está feliz em ajudar na evolução do futebol nos Emirados Árabes Unidos e a produzir a próxima geração.

"Não há dúvida de que eu estou muito feliz com o meu trabalho", disse Maradona, que voltou recentemente de uma viagem para a Indonésia. "Temos projetos muito agradáveis para os jovens entre 12 e 16 anos. Eu quero dar-lhes boas informações e queremos fazer uma escola de futebol, onde podemos ensinar sobre as coisas dentro e fora do campo".

Maradona disse que muito mais precisa ser feito para os Emirados Árabes Unidos serem bem-sucedidos no cenário internacional do futebol. "Paixão e amor ao futebol é muito importante. Está faltando nos Emirados Árabes Unidos", disse. "A seleção está indo bem e têm muito bons e habilidosos jogadores. Mas temos de acrescentar a paixão pelo futebol".