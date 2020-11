O velório de Diego Maradona, morto na quarta-feira, pode reunir até 1 milhão de pessoas a partir desta quinta-feira nos arredores da Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires, de acordo com a imprensa argentina. A cerimônia vai ocorrer no Salão de Los Patriotas e reunirá autoridades e fãs do craque campeão mundial em 1986.

Maradona será um dos poucos argentinos a serem velados na Casa Rosada. A última pessoa a ser velada na Casa Rosada foi o ex-presidente da Argentina Néstor Kirchner, falecido em outubro de 2010. A cerimônia atraiu milhares de pessoas à sede do governo e ainda hoje é lembrada como um momento histórico.

Leia Também Nas ruas de Buenos Aires, argentinos choram morte de Maradona

Antes de Kirchner, em 1995, um outro ídolo do esporte, Luis Manuel Fangio, cinco vezes campeão da Fórmula 1 e um dos maiores pilotos da história, teve o corpo velado no Salão Branco. Isso aconteceu porque, além da popularidade de Fangio, o presidente na época era Carlos Menem, um fanático declarado das corridas.

A lista de argentinos que tiveram a honra de ter seu funeral no emblemático edifício possui, com exceção de Fangio, apenas presidentes: Bartolomé Mitre, Manuel Quintana, Carlos Pellegrini, Roque Saenz Peña, Julio Roca, Marcelo Torcuato de Alvear e Néstor Kirchner.

No entanto, os velórios na Rosada não podem ser considerados uma tradição. Até mesmo os presidentes ali velados, com exceção de Kirchner, somente o fizeram porque a sede do Congresso ainda não havia sido terminada. Em 1906, com sua inauguração, este passaria a ser o endereço das cerimônias oficiais.

A despedida de Maradona na Casa Rosada foi uma oferta do presidente Alberto Fernández à família do craque. O presidente pediu que sua equipe entrasse em contato com a ex-mulher de Maradona, Claudia Villafañe, para dizer-lhe que estava à disposição e lhe oferecia "todas as possibilidades", incluindo o velório na Casa Rosada.

A família de Maradona aceitou a oferta e o velório do camisa 10 será realizado nesta quinta-feira, primeiramente em um cerimônia íntima e logo aberta ao público, sem deixar de atender a certas medidas restritivas em função da pandemia do novo coronavírus.