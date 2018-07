Maradona sonha treinar o Napoli

BUENOS AIRES - Após fazer história no Napoli como jogador, Maradona sonha agora retornar à Itália como técnico. O argentino só espera convite de algum clube, mas sabe que, se aceitar, terá de contornar vários problemas para se dar bem.

Você tem o desejo de voltar à Itália para trabalhar como treinador?

Eu não nego que gostaria de treinar um time italiano. E se esse time for o Napoli, bem, aí seria a realização de um sonho.

Sua passagem pela Itália como jogador foi muito controversa. Você acredita que seria bem recebido no país?

O problema é que toda vez que coloco os pés na Itália eu me sinto perseguido. Toda vez que volto, sinto uma sensação horrorosa. Eu tenho um problema com o fisco italiano, o que me faz sentir um ladrão, um enganador. Mas eu nunca roubei nada da Itália e dos italianos. Eu só dei felicidade e diversão no campo. Eu sou a vítima, não o culpado, mas na Itália me tornei o símbolo da evasão fiscal. É uma injustiça.