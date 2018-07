Maradona vê como 'barbaridade' jogadores da Argentina estarem no comando

Maradona não tem função nenhuma na atual seleção argentina, mas na Copa do Mundo da Rússia tem aparecido mais do que o técnico Jorge Sampaoli. Depois de ter recebido até atendimento médico no estádio, na vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria, resultado que garantiu a equipe nas oitavas de final, o ex-jogador fez uma análise sobre o momento da equipe.

Na opinião dele, Sampaoli continua no comando da seleção argentina. Nos últimos dias, com um vídeo do treinador pedindo opinião a Messi se deveria colocar Agüero em campo, o comando do atual técnico da Argentina foi colocado em xeque.

"Não acredito que seja possível. Se isso está acontecendo, é melhor ficar sem técnico. Deixe que qualquer dirigente convoque os jogadores e os selecione. Me parece uma barbaridade. Não ter um líder para marcar certas coisas não seria bom. Embora você tenha que confiar em atletas mais experientes. Mas até eles precisam que o técnico lhes diga algo, mostrar um caminho", disse em entrevista ao jornal espanhol "Marca".

Depois de ter terminado em segundo lugar no Grupo D da Copa do Mundo, a seleção argentina volta a campo neste sábado, às 11h (de Brasília), para enfrentar a França, pelas oitavas de final. Para Maradona, os franceses são um dos favoritos. "Respeito muito a França. É um dos candidatos ao título. O goleiro Lloris não falha nunca, tem também o Griezmann", disse.

No entanto, Maradona aposta em Messi e pediu sua seleção no ataque. "Sim, claro, pode ser (a Copa de Messi). O Mundial está apenas começando, está só nas fraldas. Agora é quando começamos a jogar mano a mano. Como Ronaldo disse no meu programa, ninguém mais pode recuar, as equipes precisam atacar", afirmou.