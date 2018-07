Maranhão vê 'chance única' por vaga em time santista

Assim como os outros jogadores do elenco principal do Santos, Pará voltou aos treinos na última sexta-feira, enquanto Maranhão iniciou o período de treinamentos ao lado do grupo que não disputou o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, e saiu de férias mais tarde por causa disso.

"É uma oportunidade única, esta que estou tendo no começo do Paulistão. Tenho que dar tudo nestas partidas para conseguir uma vaga no time titular", afirmou Maranhão, para depois destacar que a sua passagem pelo Coritiba não o fez desistir de tentar retomar uma trajetória de sucesso no Santos em 2012. "Meu pensamento sempre foi aqui no Santos. Fui emprestado, mas minha cabeça sempre foi voltar e jogar em um time de grande expressão como o Santos", enfatizou.

Maranhão chegou ao clube da Baixada Santista em 2010, quando o time foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Porém, o bom ano do clube foi de sofrimento em campo para o lateral, que admitiu ter disputado aquela temporada com uma lesão no púbis. "Quando cheguei, tinha uma pubalgia. Joguei o ano todo com muitas dores, o que atrapalhou minhas apresentações. No entanto, agora venho realizando todos os trabalhos necessários para que este problema não volte", completou.

E a nova chance de Maranhão mostrar serviço com a camisa santista será nesta quinta-feira, quando o time irá enfrentar o Ituano, às 21 horas, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. No duelo, a equipe da Vila Belmiro voltará a contar com sua equipe considerada reserva.

O fato é que Maranhão terá de mostrar muito futebol para ter chances de se firmar como titular do Santos. Além de enfrentar a concorrência direta de Pará, o jogador acaba de ver o clube acertar a contratação do lateral-direito Fucile. O atleta uruguaio estava na reserva do Porto, de Portugal, e chegará por empréstimo.