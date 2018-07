Maratona de jogos antes da Copa não assusta Prudente

"A gente se preparou bem. Nós tivemos um tempo depois das semifinais do Campeonato Paulista, então acredito que até a Copa teremos condições de fazer esses jogos de quarta e domingo no mesmo nível", acredita o atacante Flavinho.

Após o duelo contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, o Prudente tem pela frente o Corinthians, na próxima quarta-feira, em casa, o Palmeiras, no dia 29, na Arena Barueri, o Atlético Goianiense, dia 2 de junho, no Prudentão, e encerra a sequência contra o Guarani, em Campinas, dia 6 de junho.

Para o confronto com o time carioca, o técnico Toninho Cecílio pretende manter o mesmo time que goleou por 4 a 0 o Atlético-MG, no último sábado, resultado surpreendente pelo placar elástico.