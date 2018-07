Marcação do Raja Casablanca já preocupa Atlético-MG

MARRAKECH - Às vésperas da estreia no Mundial de Clubes, o Atlético-MG está preocupado com a forte marcação do Raja Casablanca, o time que representa o anfitrião Marrocos na competição. O duelo contra os marroquinos está marcado para a quarta-feira, em Marrakech.

"A marcação é o ponto mais forte deles", avalia o atacante Jô, que acompanhou o jogo do Raja nas quartas de final do Mundial. "Eles se defenderam bem e fizeram os gols no contra-ataque. Todo mundo achou que ia ser o Monterrey, mas foi o Raja que passou, então, temos que tomar bastante cuidado porque não vai ser um jogo fácil".

A vitória sobre o favorito Monterrey foi a segunda do Raja no torneio. Antes, eles derrotaram o Auckland City na fase preliminar, também de forma surpreendente. Embalados, ainda contam como apoio maciço da torcida local.

"É um time bom, que se defende bem e sai rápido no contra-ataque, mas não podemos abdicar do que estamos acostumados, que é pressionar adversário. É isso que a gente sabe fazer e é isso que a gente vai fazer", pregou o goleiro Victor.

Para Diego Tardelli, o Atlético tem que tirar proveito do talento individual para fazer a diferença na semifinal. "É uma equipe que joga fechada, fica com a bola no pé e dificilmente dá um chutão. Vamos ter que usar a qualidade de cada um para tentar furar a retranca", afirmou.