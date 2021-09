Marcado pelo 7 a 1, David Luiz volta ao Brasil com o plano de fazer história no Flamengo

A cena continua viva na memória dos brasileiros. Após a derrota de 7 a 1 da seleção de Felipão para a Alemanha, na Copa de 2014, ele, com os olhos marejados, deu a cara a tapa para pedir desculpas à torcida. Passados sete anos, e com uma trajetória vitoriosa na Europa, David Luiz está de volta ao cenário nacional com o objetivo de fazer história conquistando títulos com o Flamengo. O primeiro desafio é colocar o time na final da Libertadores. Após vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o time rubro-negro entra em campo nesta quarta-feira, no Equador, para enfrentar o Barcelona.

A vasta cabeleira e o estilo carismático seguem intactos. Prova dessa evidência foi o resultado de uma pesquisa feita nas redes sociais sobre a vinda do jogador para o Flamengo. A aceitação em grande escala da torcida carioca ajudou a influenciar o defensor na decisão de voltar ao futebol brasileiro. "Desde o primeiro instante que eu vi a torcida do Flamengo e o amor dos torcedores, mesmo sem ser jogador, já me senti especial. Isso tocou o meu coração e me fez estar aqui hoje. É com imenso prazer que falo que sou jogador do Flamengo", disse o zagueiro em sua apresentação.

Agora, após abrir uma boa vantagem na semifinal da Libertadores com a vitória sobre os equatorianos, e com chances reais de brigar pelos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão também, o desafio é outro: confirmar a sina de vencedor que construiu defendendo as camisas do Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal. São 22 títulos no currículo com destaque para a Liga dos Campeões pelo Chelsea, em 2012.

Aos 34 anos, o zagueiro chega com o aval do técnico Renato Gaúcho para ser mais um líder a comandar a equipe dentro de campo. "O desafio é gigantesco, mas conheço inúmeros jogadores do elenco e creio que a adaptação vai ser tranquila", comentou.

Às vésperas da Copa do Mundo, o retorno a um time que vem embalado por seguidas conquistas importantes pode pavimentar um retorno à seleção brasileira. Mas, pelo menos por enquanto, a prioridade de David Luiz é se acertar no Flamengo. "Como tudo que fiz na vida, vou encarar esse desafio com honestidade. É uma honra vestir essa camisa e jogar para essa torcida. Muitos jogadores consagrados fizeram história com essa camisa e eu espero conseguir o mesmo êxito com muita garra e dedicação."

Com contrato assinado até o fim de 2022, David Luiz diz estar pronto para voltar a cumprir uma temporada caseira, já que não atua por um clube brasileiro desde que deixou o Vitória em 2007. "É uma das melhores páginas que vou viver na minha carreira. Poder conquistar títulos é o que me move na carreira. Fui embora garoto, mas volto garoto também." Pela seleção, sua última aparição foi no empate contra o Uruguai por 2 a 2, na Arena Pernambuco, em 2016.

FAMÍLIA DEU FORÇA NAS REDES SOCIAIS

Regina Célia Moreira Marinho, mãe do zagueiro David Luiz, sempre fez questão de participar da vida do filho e incentivá-lo nos campos desde que ele se tornou profissional. Moradora de Juiz de Fora, ela usou as redes sociais para alimentar uma possível vinda do jogador quando clube e atleta ainda estavam e negociação. E quando o negócio foi concretizado, ela também festejou o desfecho. Com postagens com a inscrição "Bora lá, Mengo! Parabéns David Luiz e Deus no comando sempre", ela deu o seu recado.

Na mesma linha, a irmã Isabelle Marinho, também engrossou o coro a favor de David Luiz. Em suas redes sociais, ela postou "Eu já fui Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal... e agora sou Mengão", em referência aos times que o reforço da Gávea defendeu ao longo da carreira.

PRIMEIROS PASSOS

Natural de Diadema, David Luiz começou nas categorias de base do São Paulo. No entanto, acabou dispensado por ser muito baixinho. O sonho de ser jogador prevaleceu, e o então garoto de 14 anos passou num teste para jogar no Vitória. Aprovado, mudou de endereço e foi morar nas dependências do clube em Salvador.

Promovido ao time de cima, foi campeão baiano em 2005 e chegou a atuar ao lado de nomes como os zagueiros Wallace e Anderson Martins. Seguiu no elenco até 2007, quando surgiu a oferta de empréstimo para defender o Benfica, de Portugal.

PROJETO SOCIAL

Por meio do projeto Ação Social David Luiz, o novo reforço da Gávea sempre se preocupou em auxiliar a população carente com campanhas de doação de alimentos. Regina Célia, sua mãe, já fazia campanhas junto com o marido para ajudar as pessoas mais necessitadas nos anos 90. A partir de 2007, o filho passou a encampar o projeto e possibilitou realizar eventos de maior porte.

Em uma de suas ações mais recentes, em abril deste ano, o projeto doou materiais de combate à covid-19 para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste) de Juiz de Fora. Nesta iniciativa, foram entregues 20 mil máscaras, 12 galões de álcool em gel 70% de cinco litros, 20 litros de álcool líquido 70%, 1.440 aventais e 200 frascos de 100 ml de álcool em gel para uso individual.

David Luiz chega para ser titular do Flamengo e fazer carreira no Rio. Sabe que não vai apagar aquela derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1, mas tem certeza que o futebol é capaz de contar novas histórias e ele quer participar delas em sua nova casa.