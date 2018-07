Marcão diz deixar cargo para Levir no Flu com 'missão cumprida'

"A sensação é de dever cumprido. Estávamos em uma situação realmente de muita pressão e precisávamos reagir. Eu contribuí um pouquinho, mas quem conseguiu foram eles [jogadores]. Falaram, escutaram e se dedicaram muito. Acho que o Levir vai pegar um grupo muito forte e que se cobra muito. O Levir vai estar muito à vontade para fazer um grande trabalho", previu Marcão.

Ele assumiu como interino após a demissão de Eduardo Baptista, que não resistiu à sequência ruim no Fluminense. Levir Culpi foi anunciado na sexta-feira. Antes da partida deste domingo, na qual o Fluminense venceu o América por 1 a 0, Marcão já começou a "passar o bastão" para o novo treinador.

"Nós conversamos antes do jogo e fomos passando as informações individualmente sobre cada jogador. Em tudo que eu puder contribuir, vou fazer. Ele já tem uma boa noção do Fluminense. Deve ter assistido ao último jogo, e neste agora acompanhou do estádio. Tudo o que ele precisar do Marcão e de todo staff vai ter todo o suporte possível", disse Marcão, falando de si na terceira pessoa.

Para Marcão, o novo treinador tem todas as condições de realizar um bom trabalho à frente do Fluminense. "O Levir é um técnico de ponta, conhece cada atalho do trabalho. Esperamos que ele se sinta em casa o mais rápido possível", afirmou. Levir será apresentado oficialmente nesta segunda, às 15 horas, nas Laranjeiras.