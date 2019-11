Marcão lamenta chances desperdiçadas pelos atacantes do Flu diante do Vasco

Incomodado pela falta de pontaria nas chances desperdiçadas diante do Vasco, o técnico Marcão, do Fluminense, fez elogios à disposição para o ataque de seus comandados no clássico deste sábado, no Maracanã. O treinador, que enfrenta rumores de que será substituído no cargo, aproveitou para reafirmar que seu compromisso é ajudar o clube, e não apenas se manter onde está.

A partida da noite deste sábado, válida pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou num empate sem gols, mas teve diversas chances desperdiçadas por ambas as equipes. Para Marcão, a concentração demonstrada pelos jogadores do Flu só não foi mantida na hora de concluir as jogadas.

"Fomos corajosos e criamos várias situações de gol. Infelizmente, não convertemos. Nosso primeiro tempo foi forte, chegamos a ter 70% de posse de bola e mantivemos a disposição tática, mas criamos chances e não as transformamos em gol", avaliou o treinador.

Marcão se mostrou preocupado diante da responsabilidade que vai se avolumando para seus homens de frente. "Nossos atacantes carregam um peso muito grande. A bola não entra, e o peso acaba aparecendo. Vamos trabalhar para diminuir isso, e que apenas se preocupem em jogar", prosseguiu ele.

Na entrevista coletiva concedida ainda no Maracanã, o comandante do time das Laranjeiras foi questionado sobre sua permanência no cargo, mas fez questão de responder que essa não é sua maior aflição no momento.

"Estou trabalhando, trabalhando e trabalhando. Pensando já no próximo adversário. Deixo essa questão (possível demissão) para vocês perguntarem aos dirigentes. O Marcão está aqui para ajudar da melhor maneira possível: comandando ou como auxiliar", finalizou.

Com 31 pontos e por pelo menos mais uma rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense terá pela frente o São Paulo na próxima rodada, em partida marcada para o Morumbi, na quinta-feira.