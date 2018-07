Marcão pede Fluminense comprometido e sem pensar na situação do Inter

O Fluminense encerra a temporada 2016 neste domingo, quando enfrenta o Internacional no Giulite Coutinho. Sem ambições nesta última rodada, a ordem é vencer para encerrar a péssima sequência de nove partidas sem resultado positivo. Do outro lado, no entanto, os cariocas terão pela frente um adversário desesperado, que estará rebaixado se não sair com o triunfo.

"Trabalhamos sempre por vitórias, por resultados positivos. Com esse grupo e comigo, não será diferente. Nossos jogadores sabem que vão enfrentar uma equipe que está jogando o ano todo por esta partida. Acredito que eles estão estimulados para fazer um grande jogo, representar a camisa do Fluminense, independente da situação do Internacional", declarou o técnico interino Marcão.

O treinador ainda listou os três quesitos que exigirá de todos os seus jogadores neste fim de semana. "Responsabilidade, comprometimento, saber que você está vestindo a camisa do Fluminense. Chegou aqui no treinamento tem que ter responsabilidade e comprometimento."

A queda vertiginosa do Fluminense gerou esta última rodada melancólica, sem chance de classificação para a Libertadores. Por isso, diversos jogadores já receberam férias antecipadas. Mas Marcão acredita que todos no elenco são capacitados para atuar, mesmo em um momento de pressão como esse. "O jogador que está hoje vestindo a camisa do Fluminense tem que esta acostumado com qualquer tipo de pressão", garantiu.