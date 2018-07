'Marcar gols é o meu trabalho', avisa Balotelli

"Estou sempre feliz, mesmo quando não estou rindo", disse Balotelli, ao explicar sua tímida comemoração após os gols marcados nesta terça-feira, quando foi decisivo para a vitória do Manchester City. "Um atacante tem que marcar gols. Marcar gols é o meu trabalho. Por isso não fico sorrindo. Mas estou feliz e ainda posso marcar mais", completou.

Com apenas 20 anos, Balotelli teve uma passagem conturbada pela Inter de Milão, onde se envolveu em seguidas polêmicas. Agora, ele tenta conquistar seu espaço no Manchester City, clube que defende desde agosto. "Quero ser um jogador importante para o time", avisou o italiano, que confia na conquista do título inglês. "Podemos ganhar o campeonato."