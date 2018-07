Marcel agradece a técnico santista pela confiança

"Estava ansioso em mostrar minha importância para o torcedor do Santos e graças a Deus consegui isso ontem (quarta-feira). Agradeço a confiança que o Dorival Junior demonstrou no meu futebol ao me colocar no lugar do Neymar num momento tão complicado do jogo. Dei o máximo para ajudar o time e consegui retribuir essa confiança da melhor maneira possível", declarou o centroavante.

Com a ausência de Robinho, que disputará a Copa do Mundo com a seleção brasileira, Marcel espera ter mais oportunidades. "A ida do Robinho para a seleção brasileira deve dar mais oportunidades para todos os atacantes. Espero seguir aproveitando as chances que forem aparecendo. Não vim para o Santos para apenas passar pelo clube. Quero conquistar títulos e meu espaço no coração do torcedor", afirmou.

O Santos se prepara agora para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe fará um clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, às 16 horas, no Pacaembu.