Marcel e Anderson Martins mostram confiança no Vasco

Contratado do Santos, Marcel também afirmou que chega para fazer gols. "Quero ajudar a equipe da melhor forma. Vou procurar os gols sempre, seja quem for o adversário. Estou acostumado com grandes cobranças e sei que o pessoal do clube está depositando confiança em mim. A torcida vascaína pode ter certeza que farei de tudo para dar alegrias", prometeu o atacante de 29 anos.

Anderson Martins, por sua vez, procurou enaltecer os seus novos companheiros de clube. "Acredito muito no grupo do Vasco, e sei que o trabalho será muito forte. Vamos nos entregar para trazer muitas vitórias para o clube", afirmou o ex-jogador do Vitória, procurando ainda elogiar o seu futuro companheiro de zaga.

"Se tiver a oportunidade de jogar ao lado do Dedé, ficarei feliz, pois sei de seu potencial, além de saber da confiança que ela passa. Com isso minha responsabilidade aumenta mais ainda. Vou procurar meu espaço em uma disputa sabia no setor defensivo do time", acrescentou o zagueiro de 23 anos.