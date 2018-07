Marcel já negocia renovação de contrato com Santos

O procurador do atacante Marcel, Paulo Affonso Neves, já iniciou a negociação com a diretoria do Santos para renovar o contrato do jogador por mais uma temporada - o vínculo atual termina agora em dezembro. Ele chegou ao clube neste ano, mas nunca conseguiu se firmar como titular. Apesar disso, marcou sete gols com a camisa santista no Campeonato Brasileiro.

"As conversas estão se encaminhando da melhor forma possível e a tendência é que ele permaneça no clube na próxima temporada. Marcel está feliz aqui. É desejo dele continuar e ter a oportunidade de disputar a Libertadores. Esperamos chegar rapidamente a um acordo para que isso venha acontecer", explicou o procurador do atacante de 28 anos.

Enquanto discute seu futuro no Santos, Marcel se prepara para voltar a jogar. Recuperado de uma contusão muscular na coxa esquerda, que o afastou do time por três rodadas, ele está à disposição do técnico interino Marcelo Martelotte para o jogo de domingo, contra o lanterna Prudente, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

"Estou recuperado e muito motivado para ajudar meus companheiros na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Marcelo Martelotte precisará da força de todo grupo para alcançar esse objetivo. Espero fazer uma boa reta final de competição e marcar gols que possam ser decisivos para o time", afirmou Marcel.