Marcelinho aguarda novas oportunidades no São Paulo Apontado como principal reforço do São Paulo no início da temporada, o meia-atacante Marcelinho Paraíba não conseguiu se firmar entre os titulares e tem tido dificuldades para conquistar oportunidades com o técnico Ricardo Gomes. Por isso, ele comemorou a chance que teve de participar do empate por 0 a 0 com o Guarani, domingo, em Campinas.