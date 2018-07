Marcelinho Carioca 'volta' ao Corinthians para ensinar faltas

O ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca vai ensinar (ou tentar) garotos a cobrar falta com a qualidade que lhe era característica. O "Pé de Anjo" será a estrela do evento "Uh, Marcelinho", que será realizado no dia 29 de julho, no Parque São Jorge.

O evento terá início com uma palestra para crianças entre 11 e 17 anos. Serão exibidos vídeos dos principais gols de falta do ex-meia e ele ainda contará história de bastidores. Depois, os garotos irão para o gramado.

"Será lindo voltar ao Parque São Jorge, um lugar que por muitos anos foi minha casa. Quero poder ajudar a ver novos "Pés de Anjo" nascerem. É claro que o dom é algo que o Papai do Céu reserva aos jogadores, mas a técnica da cobrança de falta é uma habilidade a ser desenvolvida diariamente, com muito treino e esforço. Eu me lembro de passar horas sozinho após as atividades, cobrando faltas atrás de faltas e, graças a Deus, pude fazer tantos belos gols pelo Corinthians. Todo encontro com a Fiel é sempre emocionante para mim. Agora, de um jeito diferente, com certeza será um dia inesquecível", disse Marcelinho.

A previsão é que exista uma nova edição para adultos que idolatravam o ex-jogador nos tempos de Corinthians. Parte da renda obtida com o evento do dia 29 será revertida para iniciativas sociais do clube. Alguns garotos participantes dos projetos participarão do treino especial com Marcelinho Carioca.

Serviço - Uh, Marcelinho

Data: 29 de julho de 2017 (sábado)

Horário: 10h às 13h

Local: Parque São Jorge

Faixa etária: 11 a 17 anos

Vendas e informações: Sabiar - www.sabiar.com